Stelle fuoco mare poesia, Stromboli ‘maraviglia’ di luci

Risparmio energetico, disinquinamento acustico e visivo, consapevolezza ambientale…un evento culturale che di questi temi ha fatto una scelta estetica – poetica e, soprattutto, una pratica: è la Festa del Teatro Eco Logico di Stromboli di cui si è conclusa l’ottava edizione sull’isola siciliana dal 25 giugno al 4 luglio 2022. Anche quest’anno un manipolo di artisti e scienziati ha dato vita a un grande evento che per il 2022 ha avuto per titolo “Corpi celesti” in occasione dei 100 anni della nascita di Margherita Hack: un’avventura lunga nove giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e rigorosamente a “spina staccata” ovvero senza amplificazione e illuminazione elettrica.

