Stermina famiglia, un migliaio a fiaccolata in piazza a Sassuolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 NOV – Circa un migliaio di persone ha

partecipato alla fiaccolata – ribattezzata ‘Una candela contro

il femminicidio’ – organizzata in Piazza Garibaldi, a Sassuolo,

nel Modenese, per dire no alla violenza familiare e sulle donne

alla luce della strage avvenuta nella cittadina emiliana, lo

scorso 17 novembre, in cui Nabil Dhahri ha ucciso la compagna

Elisa Mulas, i due figli di due e cinque anni, la suocera

Simonetta Fontana e poi si è suicidato.

Nella piazza principale di Sassuolo, a partire dalle 19, sono sciamate centinaia di persone per un ‘sit in’ – fiaccole

in mano – fatto di silenzio e riflessione, rotto solo da un

applauso e un ringraziamento per la folta presenza e per la

partecipazione. All’evento, organizzato, da associazioni e sigle

sindacali hanno preso parte anche diversi sindaci e

rappresentanti istituzionali del comprensorio ceramico del

Modenese, di cui Sassuolo è parte. (ANSA).



