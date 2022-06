“Stiamo insieme o no?”. La richiesta della Meloni agli alleati

Condividi l'articolo

Con i seggi delle amministrative chiusi e le ultime pedine sistemate, per i partiti è tempo di analizzare i risultati. “ Ho letto alcune dichiarazioni che ho considerato, diciamo così, ingenerose, e alcune cose che non ho compreso. Leggo oggi un’intervista di un esponente di Forza Italia che dice ‘bisogna liberarsi di Fdi…’. Vorrei sapere se è la linea ufficiale di Forza Italia, oppure no. Ovviamente, non lo credo “, ha detto Giorgia Meloni, così come riportato dall’Adkronos, prima di inaugurare a Roma la riunione del gruppo Ecr al Parlamento europeo con Raffaele Fitto. Ciò a cui fa riferimento Giorgia Meloni è un’intervista rilasciata da Flavio Tosi, candidato sindaco a Verona al primo turno, a la Repubblica.

Quello di Verona è un nodo da sciogliere per Giorgia Meloni e dopo la vittoria del centrosinistra con Damiano Tommasi, la leader di Fratelli d’Italia ora si rivolge ai suoi alleati e chiede unità: “ Vogliamo davvero stare insieme o no? “. La sconfitta del centrodestra a Verona spinge a fare alcune riflessioni, come hanno dichiarato i leader del partito di centrodestra e Giorgia Meloni in merito alla vicenda ha effettuato alcune riflessioni sul tema con i giornalisti: “ Sboarina ha aperto a Tosi, il tema dell’apparentamento è un tema abbastanza tecnico. Sul piano tecnico non si fa quasi mai, perché, per paradosso, favorisce la coalizione avversaria almeno sul piano dei seggi. Sboarina ha detto che era favorevolissimo a un accordo politico, ma l’apparentamento era meglio di no “.

La leader di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto: “ Non vorrei che questo fosse stato utilizzato, perché quando leggo l’intervista di Tosi di oggi, fiero di aver fatto vincere la sinistra e che adesso, a occhio, lavora per farla vincere anche a livello nazionale visto le dichiarazioni fatte, un po’ il dubbio mi viene “. Partendo da qui, ha invitato la coalizione a una riflessione: “ Io penso che sia questa la grande domanda a cui bisogna rispondere tutti quanti insieme: vogliamo lavorare seriamente per stare davvero insieme o si lascia spazio per altre soluzioni? Questa è l’unica risposta che io attendo e poi sul resto tutto si risolve, non vedo grandi problemi “. In relazione all’unità della coalizione, Giorgia Meloni ha ribadito: “ Io non ho piani B, ma a me interessa capire, l’ho detto cento volte e lo ripeto, vogliamo stare insieme o no? “.

