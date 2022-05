Stoltenberg: ‘Sforzi Ue sulla difesa non collidano con Nato’

Condividi l'articolo

“Salutiamo con favore l’aumento della spesa per la difesa dei Paesi dell’Unione Europea e la strategia Ue sulla sicurezza comune, che va nella giusta direzione, ovvero superare la frammentazione dell’industria bellica europea. Ma dobbiamo essere sicuri che gli sforzi dell’Ue non vadano in competizione con la Nato o creino doppioni”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg intervenendo a Davos. “Credo nella cooperazione tra Ue e Nato, dal 2014 l’abbiamo portata a livelli senza precedenti: Usa ed Europa devono essere uniti, la nostra sicurezza è interconnessa”.

“Abbiamo lavorato sodo per creare un’economia globale, ma dobbiamo capire che la libertà è più importante del libero commercio e che la protezione dei valori è più importante dei profitti”.

“L’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato mostra che la sicurezza europea non sarà dettata dalla violenza: sono convinto che troveremo il modo di garantire le preoccupazioni di sicurezza di tutti gli alleati”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte