“Stop all’Iva sulla vendita di armi”. Scintille e insulti al Senato

Continuano a emergere con chiarezza le divergenze tra i partiti di maggioranza, che ancora una volta hanno mostrato di avere sensibilità e orientamenti differenti su questioni rilevanti. L’ultima spaccatura si è verificata in commissione Finanze al Senato, che ha dato il via libera al testo a favore dello stop alle accise e all’Iva sulla vendita di armi in Ue come da direttiva dell’Unione europea. Sul voto si è consumato un duro scontro, con tanto di scintille e urla, che ha provocato l’ennesima divisione tra le formazioni politiche che sostengono il governo.

Il voto in commissione ha visto il parere favorevole di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Partito democratico. Alla fine il Movimento 5 Stelle ha deciso di astenersi dopo aver giurato battaglia e barricate in merito. I senatori grillini avevano chiesto chiarimenti su alcune criticità emerse, in particolare sulla perdita di gettito fiscale che comporterebbero le esenzioni di Iva e accise. Tuttavia, riferiscono fonti parlamentari, non sarebbero state date delucidazioni.

In precedenza si leggeva che la commissione esprime parere “ positivo “: in conclusione è uscito un testo che vede sostituito l’aggettivo “ positivo ” con la circonlocuzione “ non ostativo “. Gli animi si sono scaldati nel corso della discussione e non sono mancati momenti di alta tensione tra i membri dei vari partiti presenti in commissione, con un battibecco a fine riunione.

L’Adnkronos dà conto della netta contrarietà di Paola Nugnes (eletta nelle fila del Movimento 5 Stelle e ora nel Gruppo Misto), che avrebbe ricordato come l’Italia “ spende in armi 18 volte di più della Russia “. Toni accesi in Aula, con grida di “ Buffone “, “ Buffonate “, “ Vergogna ” che si sono sentite nel corridoio. La Nugnes ha riferito di essere “ stata insultata ” e ha raccontato che nella commissione “ c’era un clima pessimo, di grande intolleranza “.

Nei giorni scorsi la Lega aveva mostrato più di qualche malumore sul tema delle armi, ma alla fine si è allineata agli altri partiti di maggioranza e a quelli del centrodestra. I grillini temono che possa trattarsi di un’iniziativa in grado di innalzare ulteriormente la tensione per l’operazione militare in Ucraina e che possa passare come una sorta di sfida alla Russia.

“ Elmetto in commissione Finanze ragazzi, forza. Cerchiamo di evitare esenzione accise e iva su scambio armi! Facciamolo, casomai, sui beni di prima necessità come pane, latte e altri generi acquistati dalle organizzazioni umanitarie. Buona battaglia! “, aveva scritto il grillino Gianluca Castaldi su Twitter. Ma i 5 Stelle non hanno dato parere contrario.

