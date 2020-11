Stop metro Roma: Garante scioperi invia report a pm

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – C’è l’ombra di uno sciopero

mascherato dietro lo stop di 5 ore della metro C di Roma che

lunedì scorso ha gettato nel caos migliaia di utenti, costretti

a prendere d’assalto gli autobus, subito stracolmi, facendo

saltare ogni regola su assembramenti e misure di prevenzione

anti-Covid. Uno stop dovuto alla mancanza di personale

sufficiente a far partire quel giorno la linea più tecnologica

della Capitale, che collega la periferia est con il centro.

Il “picco di assenze” degli addetti comunicate tutte a “distanza ravvicinata tra loro” e diverse a ridosso dell’avvio

del servizio della linea, previsto alle 5 di mattina, farebbe

sospettare “un’azione collettiva concertata” alla Commissione di

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi

pubblici essenziali. Così dopo, le audizioni con i vertici di

Atac, l’autorità di garanzia ha deciso che informerà la Procura

di Roma per «ogni accertamento in ordine ai profili di

regolarità». (ANSA).



