Stop palestre-piscine, verso anticipo chiusura locali

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Stop all’attività di palestre,

piscine e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura per il

settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si

apprende da diverse fonti di governo, i due interventi

principali per frenare l’aumento dei contagi di cui si è

discusso questa mattina nella riunione tra il premier Giuseppe

Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Misure che

potrebbero essere contenuti nel nuovo Dpcm. L’anticipo della

chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però

un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di

circolazione. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del

possibile ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni

ma non sarebbe ancora stato deciso se la misura entrerà o meno

nel decreto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte