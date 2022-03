Storia: ‘sguardi dal mondo’, 4 giorni di convegno a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAR – Quattro giorni dedicati al

Risorgimento e all’Italia liberale, al Fascismo e all’Italia

repubblicana, ma anche alla cultura di massa, all’emigrazione e

alla violenza politica. Sono gli “sguardi” che mettono in luce

il filo intricato che lega la storia d’Italia alla storia

mondiale e “Sguardi dal mondo” è il titolo del convegno in

programma dal 30 marzo al 2 aprile a Bologna, con oltre 30

studiosi stranieri da dieci paesi.

Sono previsti panel tematici, una tavola rotonda dei maggiori

editori d’Italia e una con esponenti degli istituti stranieri di

cultura, oltre a tre ‘keynote lectures’ sul tema dell’identità.

Il convegno sull’Italia contemporanea nella storiografia

internazionale è a cura di Fulvio Cammarano (coordinatore),

Salvatore Botta, Riccardo Brizzi, Paolo Capuzzo, Stefano

Cavazza, Patrizia Dogliani e Veronica Innocenti e si terrà al

DamsLab in piazzetta Pasolini e in aula Giorgio Prodi in piazza

San Giovanni in Monte, al Dipartimento di Storia. (ANSA).



