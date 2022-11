Condividi l'articolo

Storica vittoria per il rugby azzurro: l’Italia ha battuto l’Australia 28-27 (17-8) al Franchi di Firenze nella seconda partita delle Autumn Nations Series. Gli azzurri, reduci dalla vittoria su Samoa, hanno così ottenuto in primo successo in assoluto sui ‘Wallabies’, che sono una delle superpotenze del rugby mondiale.



