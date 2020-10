STORIE DI ORDINARIA PANDEMIA, RACCONTI A CUORE APERTO: in un video le parole e le immagini di alcuni professionisti Ausl

La pandemia Covid in AUSL Romagna raccontata in pochi minuti attraverso le parole di Nicoletta Celli Coordinatrice di Rimini, le parole di alcuni professionisti e le immagini di vita professionale vissuta rendono questo breve video, intitolato “ABBIAMO SCELTO DI ESSERCI”, carico di emozioni, in grado di trasferire ai cittadini il “..senso del lavoro di ciascun operatore sanitario”…. E dei luoghi dove “la paura e la rabbia si sono inchinate alla tenerezza” per accogliere i pazienti colpiti da questa grave malattia.

Guarda il video

