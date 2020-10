Strage Bologna: 27/11 via a udienza preliminare per mandanti

(ANSA) – BOLOGNA, 07 OTT – E’ stata fissata per il 27

novembre, alle 9.30, dal Gup del Tribunale di Bologna, Alberto

Gamberini, l’udienza preliminare del processo sui mandanti della

strage del 2 agosto 1980. Davanti al giudice compariranno quindi

gli imputati Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, per

concorso in strage, l’ex generale del Sisde Quintino Spella e

l’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, per depistaggio, e

Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in

via Gradoli a Roma, per false informazioni al pm, al fine di

sviare le indagini. La richiesta di rinvio a giudizio firmata

dalla Procura generale di Bologna, con l’avvocato generale

Alberto Candi e i sostituti procuratori Umberto Palma e Nicola

Proto, risale invece allo scorso 19 maggio.

Oltre ai 4 imputati, l’indagine della Procura generale si è

concentrata su persone che in un’aula di tribunale non potranno

essere più portate, perché decedute. Cioè il capo della P2 Licio

Gelli, il suo braccio destro Umberto Ortolani, Federico Umberto

D’Amato, ex direttore dell’Ufficio Affari riservati del Viminale

e il giornalista Mario Tedeschi, accusati, da morti, di essere ‘le menti’, cioè mandanti, finanziatori o organizzatori

dell’attentato.

Oltre al 27 novembre, se l’udienza non dovesse concludersi,

sono già in calendario altre due date: il 4 e l’11 dicembre.

(ANSA).



