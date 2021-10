Strage Bologna: Abbatino non vuole parlare, Corte lo obbliga

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 22 OTT – Maurizio Abbatino, l’ex boss della

banda della Magliana, poi diventato collaboratore di giustizia,

si è rifiutato di testimoniare in videoconferenza nell’ambito

del nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980, che vede come

principale imputato l’ex Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini.

La Corte d’Assise presieduta da Francesco Maria Caruso, ha

stabilito però che “l’audizione in videoconferenza del teste

Abbatino Maurizio deve essere confermata” e ha fissato una nuova

data, il 3 novembre.

L’audizione di Abbatino era prevista oggi, su richiesta delle

parti civili, ma in apertura il presidente C ha detto che “è

arrivata una lunga lettera dell’avvocato di Abbatino, Rosario

Scognamiglio, che dice che non viene perché non se la sente, non

si sente protetto, non ha risorse, è stato chiamato troppo in

fretta, tutta una serie di argomenti che evidentemente non

giustificano il rifiuto di testimoniare, ma che in questo

momento attestano che non ci sarà”. Già il 24 settembre aveva

mandato un certificato medico per attestare le sue precarie

condizioni di salute che avevano fatto rinviare la

testimonianza, prevista poi in presenza lo scorso venerdì. Anche

in quel caso, però, il legale aveva mandato mail alla Procura

generale, dicendo che per “motivi di sicurezza” sarebbe stato

meglio sentire il teste in video.

Questa mattina, dopo aver annullato la videoconferenza

odierna (anche perché Abbatino ha fatto sapere di aver inviato

un altro certificato medico) e sentite le parti, la Corte ha

però stabilito che il teste sarà ascoltato. “A tal fine si dà

mandato al servizio centrale di protezione di dare corso senza

ritardo all’audizione – ha detto Caruso – e di provvedere

all’accompagnamento del teste nel sito riservato ove verrà

effettuata l’audizione in videoconferenza. Il servizio centrale

è pregato di prestare massima collaborazione – ha sottolineato

il presidente Caruso – perché l’atto istruttorio possa avere

luogo nelle condizioni di massima sicurezza per il

collaboratore, assicurando altresì condizioni di trattamento

personale adeguate alla situazione”. (ANSA).



