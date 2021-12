Strage Bologna: difesa Cavallini, anticipare perizia su Dna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 DIC – La difesa di Gilberto Cavallini,

ex Nar condannato all’ergastolo a 40 anni di distanza dalla

Strage di Bologna, chiede alla Corte di assise di appello, che

ha rinviato di un anno e mezzo il processo di secondo grado, di

poter anticipare lo svolgimento di un’integrazione della perizia

genetica sui resti trovati nella tomba di Maria Fresu. In primo

grado le analisi avevano concluso che il Dna di un lembo

facciale, presente nella bara della donna morta insieme alla

figlia Angela il 2 agosto 1980, non fosse in realtà attribuibile

a lei.

I difensori di Cavallini, gli avvocati Gabriele Bordoni e

Alessandro Pellegrini, avevano già chiesto in vista dell’appello

di poter fare un nuovo prelievo di campioni di Dna da quei resti

con l’obiettivo di avere dati genetici utili per la valutazione

dell’origine ancestrale (risalire ad esempio all’etnia della

persona) e la predizione del fenotipo (colore degli occhi,

capelli e pelle). I giudici però avevano risposto che questo

tipo di accertamento non poteva che essere svolto con una nuova

perizia, eventualmente da disporsi nel corso del giudizio di

appello. Una posizione condivisibile, per i difensori di

Cavallini, se la prima udienza fosse rimasta il 12 gennaio 2022,

mentre è stata rinviata al 19 aprile 2023: “quell’attesa è

incompatibile con le esigenze di difesa dell’imputato”,

scrivono, motivando l’esigenza di disporre la perizia prima del

processo.

Per la difesa Cavallini l’analisi è fondamentale, dal momento

che il lembo trovato nella bara di Fresu “non può che riferirsi

a persona sconosciuta, di sesso femminile, al momento

dell’attentato vicinissima alla fonte esplosiva, com’è

dimostrato dalla natura particolarissima della lesione

facciale”. E che “la vittima sconosciuta non è mai stata

reclamata da alcuno ed è questo il secondo dato particolarissimo

da osservare, oltre a quello che non vede ritrovato il corpo di

Maria Fresu”, aggiungono, dicendo che la Corte potrà disporre “nei modi che riterrà, la comparazione fra il Dna delle sette

vittime femminili con lesioni al cranio e quello del lembo

facciale ritrovato nella bara” di Fresu. (ANSA).



