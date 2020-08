Strage Bologna, in piazza anche a Forlì “L’Ora della Verità”…..di Mirco Ottaviani

Domenica 2 agosto, alle ore 10.25, innanzi al monumento ai caduti di piazzale della Vittoria a Forlì, ci raduneremo per osservare due minuti di silenzio: il primo per onorare le 86 vittime della strage di Bologna, il secondo per la verità che ancora non è stata svelata a distanza di 40 anni.

Tante domande, fatti evidenti, piste e ricostruzioni non hanno mai avuto una risposta e un approfondimento e dopo 40 anni di menzogne e stanchi della solita retorica, vogliamo che venga detta la verità. E’ arrivata l’ora!

In piazza ci saranno solamente persone, senza bandiere di partito o alcun simbolo politico, alla ricerca di una verità che manca da 40 anni esatti.

L’iniziativa, che si terrà contemporaneamente in tantissime altre piazze d’Italia, è promossa dal Comitato ”L’ora della verità”, un comitato spontaneo e senza alcuna colorazione politica per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca della verità sulla strage di Bologna, ribadire come la giustizia non abbia ancora fatto il suo corso, rendere omaggio alle tantissime vittime innocenti della strage e ricordare anche chi ha pagato ingiustamente per la loro morte.

NESSUNO DI NOI ERA A BOLOGNA