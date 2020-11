Strage Bologna: parte udienza nuovo filone, imputato Bellini

(ANSA) – BOLOGNA, 27 NOV – E’ partita in tribunale a Bologna

l’udienza preliminare del nuovo filone dei processi sulla Strage

del 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio

sono Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, ritenuto un

esecutore della Strage, in concorso con i Nar condannati e con

Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario

Tedeschi, tutti deceduti e ritenuti mandanti, finanziatori o

organizzatori dell’attentato. Richiesta di giudizio anche per

l’ex generale del Sisde Quintino Spella e l’ex carabiniere

Piergiorgio Segatel, per depistaggio, e Domenico Catracchia,

amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma

per false informazioni al pm al fine di sviare le indagini.

I familiari delle vittime si costituiscono parte civile, così

come il Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, per cui è

presente in rappresentanza la vicepresidente Elly Schlein.

Nell’aula a porte chiuse è presente anche Bellini, con il suo

difensore.

Il gup è Alberto Gamberini, mentre la pubblica accusa è

rappresentata dall’avvocato generale Alberto Candi e dai

sostituti Umberto Palma e Nicola Proto, tutti magistrati della

Procura generale che ha avocato a sé l’indagine.

“E’ un’emozione essere a fianco dell’associazione dei

familiari delle vittime – ha detto Schlein prima di entrare –

alla cui tenacia dobbiamo il fatto di essere qui oggi sperando

che sia un passo significativo verso la verità che aspettiamo da

40 anni”. (ANSA).



