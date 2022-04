Strage Bologna: Pg ‘non ci sono fascicoli pendenti’

Condividi l'articolo

“Non è pendente alcun fascicolo avente ad oggetto l’accertamento di ulteriori partecipi, a qualunque titolo (morali o materiali), alla Strage di Bologna”. Lo dice la procuratrice generale reggente Lucia Musti, dopo che ieri si è chiuso in primo grado con l’ergastolo il processo a Paolo Bellini. Musti ha spiegato che “è stato aperto un fascicolo a carico di Flavio Carboni, in ordine ai delitti 371 bis e 384 ter del codice penale”, (false informazioni al pm al fine di sviare le indagini). Carboni, faccendiere al centro di tanti misteri italiani, è morto a gennaio, a 90 anni: “Preso atto della morte, ci determineremo di conseguenza”.

“La Procura generale – ricorda Musti – ha proceduto a seguito di avocazione e non compete a questo superiore ufficio aprire autonomamente fascicoli d’indagine”. Ieri il nuovo processo si è concluso davanti alla Corte di assise con l’ergastolo a Bellini e le condanne a sei anni per l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel e a quattro anni per Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, quattro anni. La nuova inchiesta è stata coordinata e l’accusa condotta in aula dai sostituti pg Nicola Proto, Umberto Palma e dall’avvocato generale Alberto Candi, dopo l’avocazione dell’inchiesta sui mandanti, inviata verso l’archiviazione dalla Procura ordinaria.

