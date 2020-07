Strage Bologna:ai Nar 1 mln dollari da Gelli o suoi emissari

(ANSA) – BOLOGNA, 23 LUG – Un milione di dollari in contanti,

sarebbero la quota consegnata pochi giorni prima della strage

del 2 agosto 1980 ad alcuni dei Nar già condannati in via

definitiva per l’attentato alla stazione di Bologna. Soldi che

arrivavano dai conti svizzeri di Licio Gelli e che facevano

parte di una fetta più ampia di cinque milioni di dollari – o

forse anche maggiore – che a più riprese sarebbero transitati da

febbraio ’79 e fino al periodo successivo alla strage anche agli

organizzatori e ai depistatori. E’ un particolare che emerge

dall’inchiesta della Procura generale di Bologna sui mandanti

dell’attentato e che poco tempo fa ha visto la richiesta di

rinvio a giudizio per per Paolo Bellini, ex di Avanguardia

Nazionale, accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980.

L’inchiesta si è concentrata soprattutto sulle ‘menti’ dietro la

bomba, individuando in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico

Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, tutti già deceduti, come

mandanti, finanziatori o organizzatori dell’attentato.

A quanto si apprende, infatti, gli inquirenti hanno scoperto

che nei giorni immediatamente precedenti la strage Licio Gelli,

un suo factotum e alcuni degli esecutori si trovavano nella

stessa località. Gelli, o un suo emissario secondo i magistrati,

avrebbero consegnato il milione di dollari in contanti agli

attentatori. Un’altra parte di quei cinque milioni, circa

850mila dollari, finì invece a D’Amato, ex capo dell’Ufficio

Affari riservati del ministero dell’Interno, che secondo

l’ipotesi investigativa teneva i contatti con la destra eversiva

tramite Stefano Delle Chiaie, capo di Avanguardia nazionale. E

ancora un’altra fetta di quel denaro sarebbe servita invece a

finanziare il depistaggio a mezzo stampa.

In particolare, la Procura generale ritiene che una somma

andò a Mario Tedeschi, ex senatore del Msi iscritto alla P2 e

direttore del settimanale ‘Il Borghese’, perché portasse avanti

una campagna sul suo giornale avallando l’ipotesi della ‘pista

internazionale’ dietro la strage. (ANSA).



—

