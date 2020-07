Strage discoteca: al via udienza ad Ancona,prevista sentenza

(ANSA) – ANCONA, 30 LUG – E’ iniziata ad Ancona verso le

10.40 quella che dovrebbe essere l’ultima udienza del processo

di primo grado, davanti al gup Paola Moscaroli con rito

abbreviato, nei confronti della cosiddetta ‘banda dello spray’

per la strage nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo,

avvenuta la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 mentre nel locale

i ragazzi attendevano l’esibizione in dj set di Sfera Ebbasta.

La sentenza è prevista in giornata. In aula i sei giovani

imputati, tutti del Modenese, accusati di associazione a

delinquere finalizzata a rapine e furti con strappo, anche a

Corinaldo, utilizzando anche lo spray al peperoncino. Gli

spruzzi di sostanza urticante, per l’accusa, avrebbero generato

il fuggi fuggi dalla discoteca e la calca all’esterno: morirono

5 adolescenti – Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti,

Emma Fabini, Mattia Orlandi – e la 39enne Eleonora Girolimini.

In aula stamattina anche diversi famigliari delle vittime. I pm

Paolo Gubinelli e Valentina Bavai hanno chiesto pene tra i 16 e

i 18 anni di carcere. (ANSA).



—

