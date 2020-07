Strage discoteca: avviso di chiusura delle indagini per 18

(ANSA) – ANCONA, 31 LUG – Avviso di chiusura delle indagini

per 18 persone e una società, la Magic srl, per la strage nella

discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il

7 e l’8 dicembre 2018 morirono schiacciati nella calca cinque

ragazzi e una madre. Si tratta del filone di inchiesta relativo

alle condizioni dell’immobile, alle autorizzazioni e alla

sicurezza. Ieri, per la stessa vicenda, il gup di Ancona ha

emesso sei condanne a pene tra 10 e 12 anni per omicidio

preterintenzionale per i componenti della banda dello spray.

Questo filone di inchiesta riguarda i proprietari dell’immobile,

i gestori della discoteca, gli addetti alla sicurezza, la

commissione comunale di vigilanza di Corinaldo presieduta dal

sindaco Matteo Principi, due ingegneri. Cooperazione in omicidio

colposo plurimo, lesioni anche gravi a carico di 197 persone,

disastro colposo aggravato i reati ipotizzati, per la

commissione c’e’ anche l’ipotesi di falso ideologico in atto

pubblico. (ANSA).



