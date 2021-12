Strage discoteca: fratello Benedetta, deve esserci più sicurezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – FANO, 08 DIC – “Mi chiedo se veramente è servita a

qualcosa questa tragedia oppure, come si dice, sono solo parole.

Io mi auguro davvero che la vita di mia sorella, di queste 6

persone, perché a loro è costata la vita, a noi famiglie

continua a costarci carissimo, serva a qualcosa perché

altrimenti sarebbe inspiegabile tutto questo”. Lo ha detto

Francesco Vitali, il fratello di Benedetta, una delle sei

vittime della strage della discoteca Lanterna azzurra di

Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018

morirono 5 adolescenti e una mamma, schiacciati dalla calca.

Francesco ha preso brevemente la parola sul sagrato della

cattedrale di Fano, dove sono stati liberati dei palloncini dopo

una messa in memoria delle vittime. “Io penso al mio futuro – ha

aggiunto -, in quanto avendo una vita davanti, quando ci saranno

i miei figli o nipoti, mi piacerebbe essere tranquillo nel

mandarli in un posto sicuro, anche se so che sarà difficile dopo

tutto quello che ho passato. Gli imprevisti nella vita ci sono

sempre, però almeno il divertimento deve essere garantito in

sicurezza”. Nell’omelia il vescovo di Fano Armando Trasarti

aveva osservato che “un luogo di divertimento è diventato un

luogo di morte, la morte di un figlio è contronatura. Chi ha

perso un figlio è come se lo allattasse per tutta la vita. Non

diamo le colpe a Dio, sono colpe degli uomini e alla Chiesa non

spetta il compito di dare giudizi, ma di accompagnare e di

consolare un dolore che si porterà fino alla tomba”. Mons.

Trasarti ha elogiato i rappresentanti delle istituzioni (il

prefetto di Pesaro Urbino, i sindaci di Fano, Senigallia,

Frontone, le città di origine delle vittime, e di Corinaldo,

forze dell’ordine) per “questa vostra presenza silente e

addolorata. Divertirsi fa bene – ha poi concluso – chi dice che

dovevano rimanere a casa, dice solo stupidità. Ho telefonato

anche a dei vescovi per questo. Superate queste banalità, era

una festa di scuola e sono caduti quelli più giovani”. (ANSA).



