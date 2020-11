Strage Erba: legale Rosa e Olindo,da reperti forse Dna utile

(ANSA) – MILANO, 20 NOV – “Ci sono anche elementi sui quali

noi contiamo, tramite i quali chiederemo la revisione. Noi

proveremo ad analizzarli ugualmente quei reperti, ritengo che

questo rigetto non metta la parola fine su quei reperti, quindi

proveremo ad analizzarli. Entro qualche mese presenteremo la

richiesta di revisione del processo, per la precisione prima

dell’estate”. Lo ha dichiarato – alla trasmissione Iceberg di

Telelombardia – Fabio Schembri, legale di Olindo Romano e Rosa

Bazzi condannati in via definitiva per la strage di Erba (Como).

“È chiaro che se ci tolgono la possibilità di analizzare i

reperti la revisione può avere un altro tipo di consistenza -ha

aggiunto l’avvocato intervistato dal giornalista Marco Oliva – .

Ecco perché stiamo aspettando una importante analisi, che

vorremmo effettuare”.

“Ci interesserebbe tanto analizzare delle formazioni pilifere

che sono state trovate sulla felpa del piccolo Youssef e altri

reperti – ha concluso -. Per esempio un’impronta palmare che non

è di Olindo e Rosa, non è dei soccorritori, che è lì pronta per

poter essere inserita all’Afis (centro database impronte). Noi

riteniamo che uscirebbe il Dna di terzi soggetti da quei

reperti. Che ce li facessero analizzare e vediamo quale Dna

esce. Potrebbe saltare fuori un altro soggetto che era presente

sulla scena del crimine”. (ANSA).



