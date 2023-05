Strage Georgofili: donazione-simbolo di sangue a Meyer

Condividi l'articolo

Nei 30 anni dalla strage mafiosa dei Georgofili, DonatoriNati, con il supporto del questore di Firenze, ha organizzato stamani una donazione di sangue straordinaria presso l’ospedale pediatrico Meyer da parte di poliziotti e poliziotte della Polizia di Stato di Firenze.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale ‘Dal Sangue Versato al Sangue Donato’ e, collocandosi nel trentennale delle stragi mafiose, “intende ricordare chi è morto per mano criminale” e in particolare l’attentato di Firenze in cui morirono cinque persone, fra cui due bambine.

Il valore della donazione, spiegano i promotori, “di per sé alto, gratuito e disinteressato, assume agli occhi della pubblica opinione una valenza ancora più carica di significato se i protagonisti sono donne e uomini in divisa, cittadini e cittadine che offrono quotidianamente un servizio al Paese”.

“Il nostro esempio deve raggiungere tutti i cittadini, ma soprattutto le generazioni future, perché donare il sangue deve essere un gesto abituale e non occasionale. Ricordare, donando sangue, chi ha pagato con la vita per l’attentato, è un gesto che sovverte la logica mafiosa e guarda a costruire e non a distruggere”, afferma- Pierluciano Mennonna presidente di DonatoriNati in Toscana, che la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 era in servizio a Firenze e andò sul luogo dell’attentato.

