Strage Viareggio: contestato sindaco Del Ghingaro in corteo

(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU – Contestazione di alcuni

minuti e anche qualche offesa, stasera, al sindaco di Viareggio

Giorgio Del Ghingaro che ha partecipato al corteo in ricordo

della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, di cui ricorre il

13/o anniversario. Del Ghingaro, accompagnato dalla moglie, ha

sfilato dietro al labaro comunale indossando la fascia

tricolore, ma la sua presenza ha portato alcuni a urlargli

offese. Il motivo è la rinuncia del Comune a proseguire come

parte civile nel processo di appello bis a Firenze, di cui

peraltro è attesa la sentenza domani, a seguito di accordi

risarcitori pattuiti con le assicurazioni. Marco Piagentini, uno

dei superstiti della strage, ha tentato di calmare gli animi. Il

corteo è partito alle 21 dalla piazza davanti al Comune di

Viareggio (Lucca) e ricorda le 32 vittime delle esplosioni

seguite al deragliamento per un guasto del treno merci con gas

Gpl. Al termine sono previsti i 32 rintocchi della campana alla ‘Casina dei Ricordi’, luogo della memoria della strage, e la

lettura dei nomi delle vittime alle 23.48. Sono presenti alla

manifestazione il governatore della Toscana, Eugenio Giani,

l’assessore regionale Stefano Baccelli, il senatore Gianluca

Ferrara (M5s), gli altri sindaci della Versilia e anche il

sindaco neoeletto di Lucca Mario Pardini. (ANSA).



