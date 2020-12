Strage Viareggio: Pg Cassazione chiede nuovo processo per l’ex ad Moretti

Un nuovo processo d’appello per l’ ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti in relazione alle accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo per la strage di Viareggio (32 morti il 29 giugno 2009) per le quali è stato condannato a sette anni di reclusione dalla Corte di Appello di Firenze: lo ha chiesto il Pg della Cassazione Pasquale Fimiani nella sua requisitoria. L’udienza è in corso a porte chiuse davanti alla Quarta sezione penale. Ne danno notizia i familiari delle vittime – che seguono il processo via social – contattati dall’ANSA.

