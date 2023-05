Stragi ’92, Messina Denaro non si presenta all’udienza

Condividi l'articolo

(ANSA) – CALTANISSETTA, 25 MAG – Non si è presentato neanche

questa volta il boss Matteo Messina Denaro all’udienza del

processo d’Appello che lo vede coinvolto come mandante delle

stragi di Capaci e via D’Amelio che si celebra nell’aula bunker

del carcere Malaspina di Caltanissetta. La sedia della

postazione di videocollegamento dal carcere de L’Aquila, dove

l’ex superlatitante è detenuto, anche questa volta è rimasta

vuota.

Messina Denaro in primo grado era stato condannato

all’ergastolo. Il procuratore Antonino Patti, a conclusione

della sua requisitoria ha chiesto la conferma della condanna.

Nell’udienza di oggi è prevista l’arringa dell’avvocato Adriana

Vella, nominata difensore d’ufficio del boss. (ANSA).



—

