Condividi l'articolo









Perquisizioni sarebbero in corso nei confronti di familiari e presunti fiancheggiatori dei Graviano nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma coordinata dalla Dda di Firenze e condotta dalla Dia fiorentina. In base a quanto appreso le perquisizioni sarebbero in corso a Palermo, Roma e Rovigo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte