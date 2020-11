Streaming illegali; De Siervo, la Serie A ringrazia la Gdf

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “Un grande ringraziamento da parte di

tutta la Serie A per il prezioso lavoro che la Guardia di

Finanza ha fatto e sta facendo per oscurare diverse IPTV che

trasmettono illecitamente contenuti audiovisivi”. Così l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a

proposito dell’operazione, tuttora in corso, delle Fiamme Gialle

coordinata dalla procura di Napoli. “La trasmissione e la

visione delle nostre partite, attraverso servizi di streaming

illegali, configura un vero e proprio atto criminale che

comporta gravi conseguenze sia per le organizzazioni malavitose

che le gestiscono sia per gli utenti che ne usufruiscono

illegittimamente. (ANSA).



