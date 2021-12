Strenne, da Franzen a Zuzu libri da mettere sotto l’albero

Condividi l'articolo

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 18 DIC – Ha resistito il libro nei giorni più

duri della pandemia e rilanciato oltre ogni aspettativa fino a

spiccare il volo nel 2021vedendo crescere le vendite del 25%,

nei primi undici mesi dell’anno, con grandi protagoniste delle

classifiche le donne. Prime fra tutte, nella Top Dieci dell’ufficio studi Aie su dati NielsenIQ, Stefania Auci, con ‘L’inverno dei Leoni’ (Nord) e ‘I Leoni di Sicilia’ e Valerie

Perrin con ‘Cambiare l’acqua ai fiori’ (E/O) e ‘Tre’ (E/O). E

quale miglior dono da mettere sotto l’albero se non un libro,

anche se scegliere non è facile nell’immensità delle proposte

editoriali.

Ecco una piccola guida di romanzi italiani e stranieri da non

perdere, tra casi editoriali, vincitori di prestigiosi premi,

nuove scoperte, senza dimenticare i graphic novel e i saggi. Romanzo più atteso del 2021, consacrato Libro dell’Anno dalla

classifica di Qualità de ‘La Lettura’ del Corriere della Sera, ‘CROSSROAD’ (EINAUDI) DI JONATHAN FRANZEN, nella traduzione di

Silvia Pareschi, merita sicuramente un posto speciale e la

storia si apre proprio nei giorni di Natale. L’autore de ‘Le

correzioni’ torna nel Midwest con la grande saga familiare della

famiglia Hildebrandt, dall’inizio dei tumultuosi anni Settanta a

oggi. Primo capitolo di una trilogia, ‘Crossroad’ ci porta, nei

giorni dell’Avvento del 1971, a New Prospect, immaginario

sobborgo di Chicago, dove vivono gli Hildebrandt. Il Natale non

sarà una grande festa e fino alla Pasqua successiva ognuno

sognerà una vita diversa o un nuovo amore. E’ una saga familiare

anche quella degli Swart, ma ci offre uno spaccato della

società sudafricana post apartheid ‘LA PROMESSA’ (E/O), il

romanzo con cui il sudafricano DAMON GALGUT ha vinto il Booker

Prize 2021. Da poco arrivato nelle librerie italiane per le

Edizioni E/O, nella traduzione dall’inglese di Tiziana Lo

Porto, ci fa scoprire anche uno tra gli scrittori di maggior

successo della generazione letteraria sudafricana

post-apartheid. Con il passo del grande thriller KEN FOLLETT in

PER NIENTE AL MONDO (MONDADORI), ambientato ai giorni nostri, ci

racconta invece una crisi globale che minaccia di sfociare nella

terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell’incertezza fino

all’ultima pagina. Di giustizia e destino, amore e redenzione, e

dell’incredibile potere catartico della scrittura ci parla

STEPHEN KING IN BILLY SUMMERS (SPERLING&KUPFER), tradotto da

Luca Briasco. Chi ha amato ‘Patria’ di FERNANDO ARAMBURU troverà la voce potente dello scrittore anche ne ‘I RONDONI’

(GUANDA), però qui il viaggio è diverso: il protagonista del

romanzo, ambientato a Madrid, è un uomo che decide di

suicidarsi e non sa perché. Tra i romanzi di autori italiani, perfetti da mettere sotto l’Albero: ‘LA CITTÀ DEI VIVI’

(EINAUDI), il libro più potente DI NICOLA LAGIOIA, diventato

anche un podcast e uno spettacolo dal vivo, che ricostruisce

l’omicidio di Luca Varani, nel marzo 2016, mostrandoci in un

modo unico l’oscurità dell’animo umano e una città che

sopravvive, Roma. E’ un libro speciale ‘TRE VITE’ (NERI POZZA)

DEL PREMIO STREGA 2021 EMANUELE TREVI che racconta l’amicizia

che ha legato l’autore a due scrittori scomparsi prematuramente,

Rocco Carbone e Pia Pera, restituendoci la loro personalita’.

Sfida l’infelicità ‘L’ACQUA DEL LAGO NON È MAI DOLCE’

(BOMPIANI) DELLA PREMIO CAMPIELLO 2021 GIULIA CAMINITO che da

voce a Gaia, bambina e poi adolescente nel vuoto degli anni

Duemila, con una famiglia disastrata, un rapporto difficile con

la madre Antonia e un padre disabile. Scava nell’origine delle

nostre domande sull’amore CHIARA GAMBERALE ne IL GREMBO PATERNO

(FELTRINELLI) in cui la scrittrice, diventata madre, si

interroga sulla responsabilità dell’amore dato e ricevuto. Per i

fan, e sono tanti, di Laura Imai Messina Piemme ha pubblicato

QUEL CHE AFFIDIAMO AL VENTO, il bestseller opzionato per un film

da Cattleya, che ha rivelato al grande pubblico la scrittrice

italiana che vive in Giappone, in una nuova edizione illustrata

da IGORT. Tra le chicche anche IL GRANDE LIBRO DEL VINTAGE (IL

SAGGIATORE) in cui la giornalista SABINA MINARDI ci racconta,

dalle borse all’uncinetto ai pantaloni a vita alta e dal sequel

di Indiana Jones al ritorno dei vinili, perché il “come

eravamo” è diventato il “come siamo”. Un viaggio unico nella

storia dei videogiochi per scoprire l’impatto rivoluzionario che

hanno avuto sulla nostra società è quello proposto dai CURATORI

DELLA WORLD VIDEO GAME HALL OF FAME ne LA STORIA DEI VIDEOGAME

IN 64 OGGETTI (HARPERCOLLINS). E per chi è appassionato di

graphic- novel e fumetti, oltre a Zerocalcare, può andare alla

scoperta de ‘I GIORNI FELICI’ (COCONINO PRESS-FANDANGO) DI ZUZU,

nome d’arte di Giulia Spagnuolo che ci racconta la storia di una

creatura umana e bestiale, dolce e selvaggia, che vede il suo

corpo trasformarsi continuamente. (ANSA).



