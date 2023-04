Stromae malato, annulla tutti i concerti fino a fine maggio

Condividi l'articolo

Il cantante belga Stromae ha annunciato oggi la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute, in un comunicato diffuso sui social network.

“Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento”, ha scritto ai suoi fan, esprimendo la sua “profonda tristezza” in un messaggio su Twitter. Stromae aveva già cancellato sei date di concerti nelle ultime due settimane.



