Stromboli torna meta di escursionisti per la salita al vulcano

(ANSA) – LIPARI, 08 APR – Torna subito ad attirare turisti,

come era nelle previsioni, lo Stromboli, dopo il via libera,

giunto ieri, alle escursioni sino ai quattrocento metri.

Tra ieri e oggi un buon flusso di persone in prevalenza

stranieri, che già si trovavano nelle Eolie per il periodo

pasquale, hanno raggiunto l’isola con i mezzi di linea, ma ancor

di più con le imbarcazioni private in partenza da Lipari, per

effettuare la salita al cratere, libera sino a quota 190, con

obbligo delle guide oltre i 190 e sino ai 400. La notizia della riapertura sta, in queste ore, inoltre,

facendo crescere le prenotazioni per i prossimi giorni/mesi.

(ANSA).



