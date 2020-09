Studente liceo positivo,10 in isolamento

(ANSA) – MILANO, 10 SET – Uno studente di un liceo

milanese è risultato positivo e, anche se la scuola non è ancora

iniziata, avendo incontrato dei suoi compagni, è stato

necessario attivare l’isolamento preventivo per dieci altri

ragazzi. Lo riporta oggi il Corriere della sera.

Lo studente, che frequenta il liceo Cremona, è stato sottoposto

a un tampone al rientro dalle vacanze, e pur se asintomatico,

resterà in quarantena a casa. La classe però inizierà l’anno

decimata, per l’isolamento fiduciario di un nutrito numero di

compagni con cui si era visto prima del ritorno a scuola. Per

tutti loro 14 giorni di isolamento fiduciario e poi un doppio

tampone. (ANSA)

