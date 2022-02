Studenti denunciano molestie, professore é indagato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASTROLIBERO, 11 FEB – E’ indagato il professore di

matematica e fisica dell’istituto di istruzione superiore “Valentini-Majorana” di Castrolibero che si sarebbe reso

responsabile di molestie nei confronti di alcune studentesse. La

Procura della Repubblica di Cosenza sta conducendo un’inchiesta

sui presunti fatti accaduti nella scuola.

La stessa Procura, interpellata dall’ANSA, non ha smentito né

confermato l’iscrizione nel registro degli indagati del

professore presunto responsabile delle molestie, appellandosi,

in questo senso, al “massimo riserbo”.

Nei confronti del docente sono state due le denunce

presentate da altrettante studentesse che avrebbero subito le

molestie, una ai carabinieri e l’altra alla Polizia.

Nell’istituto, inoltre, é in corso da ieri un’ispezione disposta

dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per accertare la

fondatezza dei fatti denunciati dalle studentesse ed adottare

misure che possano indurre i ragazzi a sospendere l’occupazione

della scuola, in corso dal 3 febbraio, con conseguente

sospensione delle lezioni. (ANSA).



