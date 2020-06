Studenti in aula, ‘bello rivederci’

(ANSA) – VICENZA, 09 GIU – Tornano in aula in Veneto gli studenti delle scuole professionali, per quel saluto di fine anno che i loro coetanei delle statali non hanno potuto fare. A tre mesi e mezzo dallo “stop” obbligato dal Covid-19, una quarantina di ragazzi della Scuola di formazione Enaip ha varcato stamane a Vicenza la soglia della proprie classi.

“Nessun problema per il distanziamento dei banchi, visto che disponiamo di stanze molto ampie e dei laboratori di cucina, pure molto vasti – sottolinea Samanta Primadei, responsabile della sede -. L’arrivo dei ragazzi, ai quali è stata misurata la temperatura, all’ingresso è stato leggermente scaglionato per evitare assembramenti, ma tutte le lezioni sono iniziate agli orari prestabiliti”.”Siamo felici di essere tornati a scuola – dice Jenny, 16 anni, che frequenta il corso di cucina – abbiamo ritrovato i compagni dopo molto mesi, è stato bello rivederci dopo così tanto tempo. In questo periodo comunque siamo sempre stati in contatto”.



