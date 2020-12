Studenti italiani migliorano in matematica

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Gli studenti italiani sono più bravi

di un tempo in matematica: lo scorso anno hanno ottenuto

risultati medi significativamente superiori a quelli del

passato. E’ quanto emerge dall’indagine TIMSS della IEA che

rileva l’apprendimento della matematica e delle scienze, nelle

classi di IV elementare e di III media. In IV elementare hanno un punteggio medio di 515, significativamente superiore a quello

medio internazionale. E a partire dal 1999, i risultati dei

nostri studenti di terza media sono cresciuti nel tempo: la

differenza tra il ciclo 2019 e quello 1999 è di 18 punti.

L’indagine non tiene conto del periodo della pandemia. (ANSA).



