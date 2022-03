Studio,schermi tv e pc nocivi per ragazzi anche 2 ore giorno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Televisione, videogame e computer

hanno un impatto durissimo sulla salute psicofisica dei ragazzi

già dopo “solo” due ore di utilizzo. Lo dimostra una ricerca

pubblicata su American Journal of Preventive Medicine e condotta

su oltre 400.000 adolescenti dalla University of Queensland, in

Australia, e dalle Queen’s University e University of Ottawa in

Canada. Lo studio ha messo in relazione il tempo trascorso

davanti allo schermo con la frequenza con cui si soffriva di

disturbi ‘psciosomatici’ come mal di testa, dolore addominale,

mal di schiena, sensazione di depressione, irritabilità o

cattivo umore, nervosismo, difficoltà a dormire e vertigini.

L’analisi ha rilevato che gli adolescenti maschi che

guardavano più di quattro ore di televisione al giorno avevano

il 67% in più di probabilità di riferire disturbi psicosomatici

rispetto a quelli che guardavano meno di due ore al giorno, per

le ragazze il rischio era del 71% in più. Nel caso dei

videogame, il rischio saliva al 78% per i ragazzi e all’88% per

le ragazze. Non meno dannoso è risultato l’uso del computer e di

altri schermi per scopi di intrattenimento: in tal caso

l’aumento del rischio di disturbi psicosomatici è risultato

essere dell’84% più alto nei ragazzi e del 108% in più nelle

ragazze.

“I risultati di questo studio sono preoccupanti poiché l’uso

degli schermi tra gli adolescenti è aumentato in modo

significativo negli ultimi decenni, ma sappiamo ancora poco

sugli effetti che i diversi tipi di utilizzo hanno sulla salute

mentale e fisica”, ha affermato Asaduzzaman Khan, primo

firmatario dello studio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte