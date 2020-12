Su Discovery feste tra risate, cuori e adrenalina

ROMA – Carrellata di novità in arrivo sotto l’albero per la tv delle feste dei canali Discovery Italia. Sul Nove (Canale 9) si parte subito con ironia e risate, tra I migliori fratelli di Crozza e gli imperdibili momenti del live show di Maurizio Crozza (da venerdì 18 dicembre alle 21:25 e anche il giorno di Natale, con una puntata particolarmente natalizia) e gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo da The best of Aldo, Giovanni e Giacomo ad Anplagghed e Ammutta muddica (dal 28 dicembre alle 21:25).

Feste dolcissime su Real Time (canale 31) dove, oltre ai piccoli aspiranti pasticceri di Junior Bake Off Italia, l’1 gennaio debutta in prima serata la novità assoluta di Bake off Italia – Dolci sotto un tetto, gara a colpi di ricette questa volta tra coppie di congiunti. Padrone di casa, Flavio Montrucchio, che dal 5 gennaio torna anche nei panni del re di cuori dei single in cerca dell’anima gemella con Primo appuntamento. A seguire, le puntate inedite de Il salone delle meraviglie con Federico Fashion Style. In attesa della riapertura delle piste da sci, su Dmax (canale 52) tornano invece I signori della neve (da domenica 20 dicembre alle 21.25) a raccontare la fatica e la cura dietro l’avvio della stagione sciistica di quattro importanti località montane: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Tonale e Pejo. Misteri e non solo con Daniele Bossari e la seconda stagione de Il boss del paranormal (dal 5 gennaio alle 21.25), mentre domenica 27 dicembre sarà dedicata allo stunt Il club dei selvaggi tutto a tema avventura. Occhio ai dettagli su Giallo (canale 38), perché il crime non si ferma neanche a Natale e anzi da martedì 22 dicembre in prima serata arriva il ciclo Vienna criminale, con i migliori detective della capitale austriaca Angelika Schnell (Fast Farward) e la coppia Einser e Fellner (Tatort).

È invece un Natale che non ti aspetti quello di Hgtv – Home & Garden Tv (canale 56) con una serie di speciali come Alberi di Natale da favola e Luci di Natale: Usa per scoprire gli addobbi più incredibili ed estremi (dall’8 dicembre alle 22), mentre Erin e Ben Napier con C’era una volta casa riporteranno in vita vecchie abitazioni con tocco moderno alla portata di tutti. (dal 4 gennaio alle 22). Chi cerca trova il Natale, lo promette la serie pillar con l’inimitabile Drew Pritchard su Discovery Channel (Sky canale 401), nella maratona del 19 e 20 dicembre, mentre il 2021 arriva con un Capodanno sul tetto del mondo”, lo stunt alla scoperta del Monte Everest, con tre speciali in prima tv assoluta (dall’1 al 3 gennaio alle 22). È invece un esplosivo Natale a razzo su Discovery Science (Sky canale 405) con gli alberi di Natale trasformati, appunto, in razzi (21 dicembre alle 21.05) e nel giorno dell’Epifania si eplora il mondo delle mega fabbriche di prodotti alimentari con lo speciale Superfabbriche: food edition (6 gennaio alle 21.05). E ancora, nevicata di titoli per ragazzi in arrivo su K2 (canale 41 e Sky al 626) dallo speciale pomeriggio della vigilia con Il barbiere pasticcere e la prima tv di Talking Tom & friends.

Giorno di Natale da brividi con la prima tv assoluta di Hotel transylvania la serie (alle 19). E ancora, su Frisbee (canale 44 e su Sky al 627) si aspetta la vigilia con gli episodi a tema natalizio di Super monsters”, “Rainbow butterfly unicorn kitty e Ruby arcobaleno e il 26 dicembre è dedicato al Natale de “Il trenino Thomas (alle 14.30). Il tutto in attesa di Discovery+, il nuovo servizio streaming di Discovery che debutta a gennaio con Elettra e il resto scompare, serie in dieci puntate dedicate ad Elettra Lamborghini.

