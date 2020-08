Su Instagram arriva il QR Code,strizza l’occhio alle aziende

Dopo varie app, da WhatsApp a Snapchat, anche Instagram abbraccia i QR Code. Lanciata in Giappone l’anno scorso, la nuova funzione ora distribuita su scala globale consente a un utente di generare il QR Code del suo profilo, a cui gli altri potranno accedere inquadrando il codice con la fotocamera dello smartphone. La novità strizza l’occhio alle aziende, che ora hanno a disposizione un nuovo modo per collegarsi con i clienti.

Per generare il codice, basta andare sul proprio profilo e cliccare sul menu (i tre trattini orizzontali in alto a destra), quindi selezionare la voce “Codice QR”. Attraverso il QR Code, gli utenti potranno collegarsi al profilo Instagram delle aziende per conoscere l’orario d’apertura dei negozi e accedere ad altre informazioni, ma anche per acquistare beni e servizi.

I codici potranno anche essere stampati su cartelloni, riviste, confezioni e merchandise, e anche affissi nei locali. Un ristorante potrebbe ad esempio usarli per mostrare il menu o facilitare le prenotazioni.



