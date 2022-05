Su moto travolgono donna, poi picchiano chi prova a fermarli

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 16 MAG – In due, a bordo di una moto

percorrono a tutta velocità le stradine di Forcella, nel cuore

del centro storico di Napoli, fino a travolgere una donna

causandole gravi ferite. Si allontanano a piedi, poi ci

ripensano e tornano indietro per recuperare il mezzo rimasto sul

selciato. Qui scoppia una rissa con chi voleva bloccarli, ma

alla fine hanno la meglio, riprendono la moto e riescono a

fuggire.

L’episodio – raccontato dalla Tgr Campania con varie

testimonianze – è accaduto ieri sera, ed ha rilanciato l’allarme

per la sicurezza urbana dopo l’accoltellamento dei due minorenni

avvenuto nel pomeriggio a Marechiaro al culmine di una lite con

un gruppo di coetanei. A rimanere ferita in modo grave mentre

stava lavorando è stata una donna di 41 anni, compagna di un

ristoratore della zona: l’uomo, insieme ad alcuni avventori del

locale, ha poi inutilmente tentato di bloccare i centauri

violenti. La donna è ora ricoverata nell’ospedale Cardarelli.

(ANSA).



—

