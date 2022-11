Su Real Time arriva ‘La Dottoressa Smile’, per ridare il sorriso

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Su Real Time arriva ‘La Dottoressa Smile’, il primo smile makeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) della tv italiana nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata: sei episodi, in onda da martedì 22 novembre, alle ore 22.50, e disponibili in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Il concept del format è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere! Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni.. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della dottoressa SMILE: lei è Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità. Odontoiatra napoletana di primissimo livello, moglie e madre piena di vita e dalle tante qualità, come l’ospitalità. Per le serate di pausa, la dottoressa Smile appenderà il camice in studio per rendere felici e dedicarsi anche alle persone della sua vita privata.

In primis, però, nel cuore della Dottoressa Annapaola c’è il lavoro: con la sua documentata preparazione e i suoi prestigiosi studi in USA, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità ed esperienza per donare un sorriso nuovo ai suoi pazienti grandi o piccoli che siano. Nella sua clinica sarà supportata dalla fedele assistente Rosa.

Andare dal dentista sarà un po’ come andare in un centro benessere! Obiettivo: prendersi cura di sé. Nell’ottica delle ‘trasformazioni’, gli interventi della Dottoressa Smile si riveleranno risolutivi ed evidenti a tutti grazie ad un «prima» e un «dopo» che verrà mostrato nel corso delle puntate. Bocche malconce nasconderanno sorrisi luminosi.

Saranno tre i pazienti della prima puntata: Ciro detto “Lo Squalo”, un ragazzo che, alla soglia dei 40 anni, vuole risolvere i suoi gravi problemi odontoiatrici per trovare una fidanzata. Rosalba, una casalinga che, a causa dei suoi denti, non bacia più il marito da 3 anni; Jennifer, una cantante pop con il dilemma per la sua immagine e il suo sorriso. (ANSA).



