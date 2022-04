Su Sky torna Diavoli, thriller sull’alta finanza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Debutta questa sera su Sky Atlantic e

in streaming su Now (e sarà disponibile on demand) la seconda

stagione di Diavoli, il financial thriller internazionale Sky

Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Un’appassionante storia di potere, segreti e disinganni

ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best

seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli).

La serie, prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione

con Orange Studio, Sky Studios e OCS, racconta le vicende dei

due protagonisti Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due magnati

dell’alta finanza interpretati rispettivamente da Alessandro

Borghi e Patrick Dempsey.

Per celebrare l’evento, Sky ha lanciato – in collaborazione con

Acta Fintech, società di consulenza e marketing specializzata in

NFT, Blockchain e metaverso – un esclusivo NFT, in 500 copie,

creato dall’artista italiano Sempre Burrasca. L’opera, dal

titolo “Bitcoin is what they fear it is”, è stata data in dono a

tutti i partecipanti all’anteprima della seconda stagione della

serie che si è tenuta a Milano alla presenza del cast. Mostra i

protagonisti di Diavoli venire sopraffatti da Bitcoin, che

monopolizza ogni trasmissione.

Gli otto nuovi episodi, girati tra Roma e Londra interamente in

inglese, continuano il racconto della prima serie, fra schegge

di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa – ma dagli

effetti devastanti – guerra che ha attraversato l’Occidente

nell’ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la

più potente delle armi: la finanza.

I protagonisti sono sempre loro: Massimo Ruggero, nuovo CEO

della New York-London Investment Bank, interpretato da

Alessandro Borghi, e Dominic Morgan, nome di primissimo piano

della finanza mondiale, interpretato da Patrick Dempsey. Alla

regia dei nuovi episodi tornano Nick Hurran e Jan Maria

Michelini. La serie è scritta da Frank Spotnitz e James Dormer,

con Naomi Gibney e Caroline Henry. Guido Maria Brera è autore

del format di serie della seconda stagione. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte