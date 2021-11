Successo per Orfeo di Monteverdi a Ravenna, regia di Pizzi

Condividi l'articolo









(ANSA) – RAVENNA, 07 NOV – Nel parlare dell’Orfeo, l’opera di

Claudio Monteverdi presentata il 6 novembre dal Teatro Alighieri

di Ravenna, non si può non partire dall’ammirazione nei

confronti di Pier Luigi Pizzi, il decano dei costumisti,

scenografi e registi teatrali italiani, e non solo, che a 91

anni (è nato a Milano il 15 giugno del 1930) si è presentato

alla ribalta per i saluti finali con l’entusiasmo e la

freschezza di un ventenne. Dimostrando che la polvere dei

palcoscenici che ha respirato per una vita intera nei teatri di

mezzo mondo, non solo non lo ha logorato, ma è stata per lui

quell’elisir d’amore e di giovinezza di donizettiana memoria. Il maestro è stato accolto da una lunga ovazione assieme al

resto del cast, a partire dall’artefice musicale, Ottavio

Dantone che dal clavicembalo ha diretto l’Accademia Bizantina,

il complesso barocco nato proprio a Ravenna quasi quarant’anni

fa. Uno spettacolo dalla genesi travagliata pensato per gli

spazi all’aperto del Festival dei Due Mondi di Spoleto e che

l’emergenza sanitaria dovuta al Covid ha portato a Ravenna,

costituendo una sorta di coda alle celebrazioni dantesche,

poiché il libretto di Alessandro Striggio ha chiari riferimenti

al Sommo Poeta. Nel traslocare, l’allestimento si è trasformato in una sorta

di rappresentazione in forma semiscenica dove orchestra e Coro

sono sistemati in palcoscenico e con gli interpreti che cantano

davanti e su una sorta di quadrilatero che delimita gli inferi

dove Orfeo va in cerca dell’amata Euridice. Attenzione

concentrata quindi quasi esclusivamente sulle voci, spesso

vicinissime agli spettatori, e sulla musica senza gli ormai

tanto abusati video.

La novità di questa nuova proposta di Orfeo è stata l’aver

scelto un finale aperto in cui il protagonista esce di scena

senza né essere sbranato dalle Baccanti, né salvato da Apollo: “È più giusto, attuale e comprensibile – ha spiegato Pizzi –

vedere il cantore degli dei chiuso nella propria solitudine, nei

propri dubbi e tormenti. È una soluzione che il pubblico di oggi

può condividere”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte