Successo per show Peter Pan a Rimini, 6mila spettatori

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 06 AGO – Successo di pubblico per lo

spettacolo all’aperto ‘Peter Pan e i giardini di Kensington’ di

Monica Mainone. Inaugurato lo scorso 29 luglio con repliche fino

a ferragosto, all’appuntamento di venerdì hanno partecipato

circa seimila spettatori che in piazza Malatesta hanno assistito

alle coreografie danzanti e agli show luminosi che coinvolgono

monumenti della città. Nella stessa serata oltre mille persone

hanno varcato la soglia dei prospicenti Fellini Museum e Part.

Numeri che sono “la dimostrazione che la via da percorrere

con convinzione in futuro è questa: eventi unici, che si

alimentano dello scenario in cui si svolgono e ne amplificano la

suggestione e la portata”, afferma il sindaco di Rimini Jamil

Sadegholvaad.

Proseguono intanto gli eventi culturali estivi all’aperto di

Rimini, a partire dal cinema sotto le stelle con la storica

rassegna curata dalla Cineteca comunale alla Corte degli

Agostiniani che popone fino al 23 agosto una selezione di alcuni

dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e

pellicole di qualità della scena internazionale. Tra i titoli

segnalati: “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee

Daniels (7 agosto), “Paris, 13arr” di Jacques Audiard (17

agosto). La programmazione di agosto prosegue lunedì 8 agosto

con “Il capo perfetto”, di Fernando Leòn de Aranoa, martedì 9

agosto con “Nowhere Special”, di Umberto Pasolini, mercoledì 10

agosto con “Tre piani”, di Nanni Moretti, venerdì 19 agosto con “La figlia oscura”, di Maggie Gyllenhaal, sabato 20 agosto “Finale a sorpresa”, di Mariano Cohn e Gastòn Duprat. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte