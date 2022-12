Sudafrica: Capodanno di austerity, fondi a vittime inondazioni

Condividi l'articolo

Johannesburg, capitale finanziaria del Sudafrica, ha annullato all’ultimo momento le celebrazioni pubbliche programmate per Capodanno.

Secondo News24 il sindaco, Mpho Phalatse, ha detto che le risorse delle feste e celebrazioni saranno invece destinate alle persone più gravemente colpite dalle recenti inondazioni. Il sindaco ha detto che il denaro degli eventi della festa verrà destinato ad aiutare coloro che ne hanno bisogno: “Le piogge torrenziali hanno distrutto le infrastrutture e lasciato molti dei nostri cittadini in situazioni drammatiche. Non possiamo, in buona coscienza, ignorare i cittadini che non possono celebrare l’inizio dell’anno nuovo e spendere soldi in feste”.

Le celebrazioni di fine anno erano già state annullate nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid. L’anno scorso il Sudafrica era stato messo “in quarantena” dopo la scoperta della variante Omicron.

Anche la compagnia energetica nazionale, Eskom, ha annunciato all’ultimo momento che dalle 1600 di oggi ricominceranno i blackout programmati di energia elettrica a causa di rotture in cinque impianti di generazione di corrente. Ieri la stessa Eskom aveva annunciato una sospensione dei blackout per il weekend di fine anno, ora il “loadshedding”, il termine coniato per definire i blackout, continuerà fino a nuovo avviso.



