Sudafrica: incoronato il nuovo re degli Zulu

(ANSA) – CITTÀ DEL CAPO, 20 AGO – Si è svolto il rito tribale

di incoronazione del re degli Zulu, il leader della numerosa

comunità che rappresenta circa un quinto della popolazione del

Sudafrica. Come riportano media sudafricani, dopo essere rimasto

per varie ore nel Kraal, il sacro recinto per il bestiame presso

il palazzo reale di “KwaKhethomthandayo” a Nongoma, nell’est del

Paese, il nuovo re Misuzulu KaZwelethini è riapparso nel pieno

dei suoi poteri essenzialmente morali ma anche gestionali di un

patrimonio milionario.

Con la veste regale di pelle di animale feroce, Misuzulu si è

mostrato ad una vasta folla con attorno anziani delle tribù Zulu

e Swati che hanno dato la loro benedizione al nuovo leader del

gruppo etnico sudafricano concetrato nel sud-est del Paese.

Proprio stamattina è fallito un “tentativo dell’ultimo

minuto” da parte di due sorellastre, le principesse

Ntandoyenkosi Zulu e Ntombizosuthu Zulu-Duma, per impedire

l’incoronazione con un ricorso in tribunale, riferisce il sito

TimesLive.

Dal canto suo l’ Independent Online ha scritto che Misuzulu è

entrato nel Kraal vestito con la pelle del leone da lui stesso

cacciato giovedì. I guerrieri che lo hanno scortato hanno atteso

in silenzio fino alla benedizione degli anziani.

Circa diecimila le persone radunatesi al palazzo reale per

all’evento ‘privato’ odierno. L’incoronazione ‘pubblica’ è

prevista il 24 settembre nello stadio di Durban e prevede la

presenza del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. (ANSA).



