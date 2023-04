Sudan: l’esercito acconsente ad aiutare le evacuazioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – IL CAIRO, 22 APR – “Il comandante in capo delle

Forze armate” sudanesi, “il generale Abdel Fattah Al-Burhan, ha

ricevuto telefonate dai leader di diversi Paesi che chiedevano

di facilitare e garantire l’evacuazione dei loro cittadini e

delle loro missioni diplomatiche dal Paese, ed ha acconsentito a

fornire l’assistenza necessaria per garantirla”: lo riferisce su

Twitter lo stesso esercito sudanese.

In Sudan “si prevede che il processo di evacuazione di tutte

le missioni” diplomatiche “per le quali i rispettivi Paesi lo

richiedano inizierà nelle prossime ore: Stati Uniti, Gran

Bretagna, Francia e Cina evacueranno i loro diplomatici e

cittadini con aerei da trasporto militare appartenenti alle loro

forze armate da Khartoum. L’evacuazione dovrebbe iniziare

immediatamente”: lo scrive su Twitter l’Ufficio del portavoce

ufficiale delle Forze armate sudanesi. (ANSA).



