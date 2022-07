Sudan: nuove proteste contro generale del golpe al-Burhan

Condividi l'articolo

(ANSA) – KHARTOUM, 31 LUG – Migliaia di sudanesi hanno

marciato nella capitale Khartoum contro il generale Abdel Fattah

al-Burhan, a capo del colpo di Stato dello scorso 25 ottobre. l

manifestanti che chiedono il ritorno del governo civile hanno

organizzato da allora proteste ogni settimana, nonostante una

repressione che ha provocato 116 morti e migliaia di feriti,

secondo le stime del Comitato centrale dei medici sudanesi,

pro-democrazia.

Da quando violenze tribali nel sud del Paese hanno ucciso un

centinaio di persone a metà luglio, i manifestanti marciano

anche per la “convivenza” delle varie etnie e tribù cui

appartengono i 45 milioni di sudanesi. Le manifestazioni

anti-golpe si sono indebolite nel corso dei mesi, in particolare

di recente a causa delle divisioni tra i cittadini dopo

l’annuncio a sorpresa di al-Burhan, che all’inizio del mese si è

detto pronto a cedere il passo a un governo civile.

Per alcuni, infatti, non c’è collaborazione possibile con

l’esercito, mentre per altri occorre avviare negoziati per

tornare a una transizione democratica, condizione sine qua non

posta dalla comunità internazionale per la ripresa dei pagamenti

di due miliardi di dollari l’anno in aiuti. Secondo le stime

dell’Onu, un sudanese su tre ha bisogno di aiuti umanitari in un

Paese dove l’inflazione sfiora il 200 per cento, la valuta

locale è in caduta libera e il prezzo del pane è decuplicato dal

golpe. (ANSA).



