Sudan: rientrato in Italia l’imprenditore Marco Zennaro

Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano bloccato in Sudan per quasi un anno, trattenuto in stato di detenzione, è rientrato in Italia. L’uomo è giunto all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul.

“Dopo un anno si conclude un incubo: a complicare la situazione il meteo, le tempeste di sabbia. Ora finalmente sono a casa!”. Così al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino l’imprenditore, apparso stanco ma di buon umore, accompagnato nel suo viaggio aereo da Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie e da uomini della Guardia di finanza e della Polizia in forza nello scalo aeroportuale.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo, ha sentito telefonicamente Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano rimasto quasi un anno in detenzione in Sudan, a quanto si apprende. Insieme al connazionale appena atterrato c’è anche il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan.



