Sudtirol, via l’allenatore Lamberto Zauli

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – Il campionato di Serie B non è

ancora cominciato ma, dopo Silvio Baldini a Palermo, un altro

allenatore lascia la squadra con cui avrebbe dovuto affrontare

il torneo cadetto. Si tratta di Lamberto Zauli che, da oggi, non

è più il tecnico della matricola Sudtirol. Il club ha infatti

diffuso una nota in cui si rende noto che “in seguito a visioni

sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si

dividono consensualmente.

La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al

vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica”.

Zauli era arrivato alla guida del Sudtirol in estate,

proveniente dalla Juventus under 23 e aveva preso il posto del

croato Ivan Javorcic, che dopo aver condotto la formazione

altoatesina alla storica promozione in B aveva lasciato

scegliendo di andare ad allenare il Venezia. (ANSA).



