Sulla Cgil ora Calenda fa retromarcia: “Occorre chiarire”

Condividi l'articolo









Il leader di Azione Carlo Calenda non è più sicuro della sua partecipazione alla manifestazione di domani. L’evento è previsto a Roma, durante il silenzio elettorale, come hanno sottolineato in più circostanze dal centrodestra. L’ex candidato sindaco di Roma, che ha provato un’avventura da polo civico per la capitale, venendo tuttavia sconfitto già dopo il primo turno, aveva deciso di prendere parte all’iniziativa organizzata per solidarizzare con la Cgil, dopo l’assalto dei neofascisti. Ma alla lettura del manifesto della Fiom, l’ex ministro deve aver avuto un ripensamento.

Su Twitter, infatti, l’europarlamentare, postando la locandina della Federazione Impiegati Operari Metallurgici, ha scritto quanto segue: “Avevamo dato la piena adesione a una manifestazione contro il vile assalto squadrista alla sede della ? @cgilnazionale, Ma se diventa una manifestazione anche per la riduzione dell’età pensionabile e altre amenità – ha rimarcato – allora noi non ci saremo. Occorre chiarire”. E in effetti, sul manifesto, tra i vari punti, viene sollevato pure l’abbassamento dell’età pensionabile. Un provvedimento cui Carlo Calenda è contrario. La proposta della Fiom è più o meno questa: 41 anni di contributi o 62 anni per raggiunti limiti di età, poi la pensione. Il punto di vista di Azione non è questo. E i distinguo hanno iniziato a palesarsi con tutta la loro naturalezza.

Del resto, che la manifestazione di domani potesse essere strumentale, lo aveva detto in tutte le salse il centrodestra. Il deputato Andrea Ruggieri, di Forza Italia, aveva dichiarato ad esempio a IlGiornale.it che: “È del tutto sproporzionata rispetto ai pessimi fatti che abbiamo visto con l’assalto alla sede della Cgil, ma per cui c’è la legge ordinaria che offre dei rimedi. Si manganellino, arrestino e si mettano in carcere i criminali che hanno assaltato la Cgil – ha aggiunto il parlamentare – che, però, avevano annunciato che lo avrebbero fatto e sono rimasti liberi di poterlo fare. Dopo di che, per me, tutto il resto è stato riassunto benissimo dal presidente Mattarella: fatti che turbano, ma non devono preoccupare”.

Tra le reazioni circolanti via Twitter alla nuova linea dell’ex ministro, prevalgono per ora utenti di sinistra che non condividono la presa di posizione di Calenda. “Non sia mai essere a favore della pensione prima dei 67-70 anni”, scrive uno. Un altro utente rincara la dose: “Immagina i Sindacati a braccetto con Azione e Forza Italia. Immagina che ci siano anche i lavoratori…”. Ma, tra coloro che stanno rilanciando il post, c’è anche chi applaude e chi concorda con il vertice di Azione. Difficile però che Calenda ottenga il “chiarimento” che cerca.

Tutto questo avviene a ridosso della chiusura delle campagne elettorali per il ballottaggio romano. Calenda, dopo un risultato di sicuro rilievo, ha ammesso che voterà, ma solo al livello personale, per il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri. Ma il partito che l’ex ministro presiede non ha fornito indicazioni di voto generali e non ha strutturato alleanza in vista del secondo turno. Il centrodestra, che è compatto su Enrico Michetti, chiuderà oggi pomeriggio in piazza del Popolo, alla presenza di tutti i leader nazionali. Sono le battute finali di una campagna elettorale molto polemica. Alla manifestazione di domani, peraltro, non solo potrebbe mancare Calenda: tutta Azione, nel caso in cui il vertice dovesse continuare ad avere dubbi, dovrebbe restare a casa.

Avevamo dato la piena adesione a una manifestazione contro il vile assalto squadrista alla sede della ?@cgilnazionale?. Ma se diventa una manifestazione anche per la riduzione dell’età pensionabile e altre amenità allora noi non ci saremo. Occorre chiarire. pic.twitter.com/v8YSHAvMo4 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 15, 2021

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte