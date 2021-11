Summit virtuale tra Biden e Xi, tensione su Taiwan

Condividi l'articolo









Sulla situazione nello Stretto di Taiwan pesa una nuova ondata di tensione perché le autorità dell’isola hanno ripetutamente cercato di “confidare negli Stati Uniti per l’indipendenza” e alcune persone negli Usa intendono “usare Taiwan per controllare la Cina”. Questa tendenza, ha riferito il presidente Xi Jinping al suo omologo americano Joe Biden durante il loro summit virtuale, “è molto pericolosa: è giocare col fuoco e ci si brucia. Siamo pazienti sulla riunificazione – ha aggiunto Xi nel resoconto dell’agenzia Xinhua -, ma se le forze separatiste dovessero sfondare la linea rossa, dovremo adottare misure decisive”.

Gli Stati Uniti si oppongono fortemente a ogni sforzo unilaterale per cambiare lo status quo a Taiwan e minare la pace e la stabilità nell’area. Lo ha detto Joe Biden nel faccia a faccia virtuale con Xi Jinping, secondo quanto riporta la Casa Bianca. Biden ha anche espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani nello Xinjiang, a Hong Kong e in Tibet.

